La Fenix Energia mette ko la Fulgur Mixer Bagnacavallo
La Fenix Energia torna alla vittoria nel campionato, superando in casa la Fulgur Mixer Bagnacavallo con un risultato di 3-0. La prestazione positiva permette alla squadra di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendosi al quarto posto insieme al Volley Academy Forlì.
