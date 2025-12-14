La Fenix Energia mette ko la Fulgur Mixer Bagnacavallo

La Fenix Energia torna alla vittoria nel campionato, superando in casa la Fulgur Mixer Bagnacavallo con un risultato di 3-0. La prestazione positiva permette alla squadra di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendosi al quarto posto insieme al Volley Academy Forlì.

