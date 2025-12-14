La favola di Davide Bartesaghi | il Milan si coccola il difensore bomber nel segno di Paolo Maldini

Davide Bartesaghi si distingue nel match del Milan contro il Sassuolo, siglando entrambi i gol in una prestazione da ricordare. Un talento cresciuto nel settore giovanile rossonero, il difensore si conferma come una delle promesse più promettenti del club, continuando a sorprendere con il suo contributo offensivo e difensivo, nel segno di un'illustre tradizione milanista.

Una partita da incorniciare per Davide Bartesaghi autore di entrambi i gol del Milan nel pareggio contro il Sassuolo a San Siro. Il giovanissimo difensore, anagrafe e dati statistici alla mano, ha richiamato alla mente una vera e propria icona del calcio: Paolo Maldini. Fanpage.it

Milan, Bartesaghi: "Felice per la mia doppietta, peccato che non sia servita per vincere" - Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2- m.tuttomercatoweb.com