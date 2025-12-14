Durante il Samb Business Meeting all’Hotel Relax, Maria Elisa D’Andrea, moglie del presidente Vittorio Massi, ha confermato la presenza e la continuità della famiglia Massi nel progetto rossoblù, sottolineando l’intenzione di crescere passo dopo passo.

"La famiglia Massi c’è e ci sarà ancora a lungo". A dichiararlo è la notaia Maria Elisa D’Andrea, moglie del presidente rossoblù Vittorio Massi, durante il Samb Business Meeting, svoltosi all’Hotel Relax. L’occasione per ringraziare gli numerosi sponsor che in questa stagione hanno affiancato il club del Riviera delle Palme in questa stagione agonistica e per i classici auguri di Natale di un felice 2026. "Porto il messaggio di mio marito – aggiunge la D’Andrea – che sta bene ma stasera ha la febbre, presto riprenderà in mano il microfono, perchè lui è un leone, anzi un capricorno. Non sarà a Pontedera e questo fatto lo fa soffrire. Ilrestodelcarlino.it

"La famiglia Massi c’è e ci sarà a lungo. L’obiettivo è crescere passo dopo passo" - Maria Elisa D’Andrea, notaia e moglie del presidente spiega: "Rafforzamento societario? ilrestodelcarlino.it