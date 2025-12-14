La doppietta di Scamacca trascina l’Atalanta | 2-1 al Cagliari

L’Atalanta conquista una vittoria fondamentale contro il Cagliari grazie a una doppietta di Gianluca Scamacca. La squadra bergamasca, dimostrando determinazione, conquista tre punti importanti che rafforzano la posizione in classifica e alimentano la speranza di risalire la graduatoria. Un successo che sottolinea la crescita e l’ambizione dei nerazzurri in questa stagione.

Bergamo, 13 dicembre 2025 – L’ Atalanta non sottovaluta il Cagliari e grazie ad una doppietta del solito Gianluca Scamacca porta a casa una vittoria casalinga preziosa che apre la scalata alla parte sinistra della classifica. Quarta vittoria consecutiva dei nerazzurri alla New Balance Arena, diventato nuovamente un fortino inespugnabile per i bergamaschi che ora, con 19 punti, sembrano pronti a scalare la parte sinistra della classifica. Vittoria griffata da Scamacca, giocatore on fire nel dicembre nerazzurro con quattro gol in una settimana: il 26enne centravanti romano si conferma un fattore a livello realizzativo, con quattro gol sei stagionali, e nella qualità della prestazione collettiva nerazzurra, spingendo la squadra bergamasca alla quinta vittoria nelle sette partite della gestione di Raffaele Palladin o che predicava continuità in settimana dopo il successo contro il Chelsea ed è stato ascoltato. Sport.quotidiano.net

