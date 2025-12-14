La disuguaglianza sociale non è un' ingiustizia

L'articolo analizza come il senso comune abbia equivocato il concetto di disuguaglianza sociale, associandola erroneamente a colpevolezza e ingiustizia. Attraverso l'esame di quattro pregiudizi fondamentali, si propone di smontare questa percezione distorta e di chiarire le dinamiche reali che sottendono alle differenze di ricchezza nella società.

Il senso comune ha fatto diventare la ricchezza sinonimo di colpevolezza. Si incrociano quattro potenti pregiudizi che conviene svelare per smontare dalla base questa costruzione. Partiamo dall'eredità religiosa, mal tramandata. Un conto è contestare la ricchezza in sé, un altro l'attaccamento ad essa. Vi è poi un filone, per così dire, antropologico: l'invidia diventa rispettabile se trova una giustificazione morale. Ma il salto decisivo arriva con il marxismo: roba recente, dunque. La ricchezza non si crea, ma si sottrae. È un furto ai danni di alcune classe sociali, dunque il profitto è sfruttamento e il capitale appropriazione. Ilgiornale.it Quando la disuguaglianza uccide le democrazie - Nel suo ultimo, importante libro Why Social Justice Matters (Polity Presss, 2005) Brian Barry anticipa di vent’anni il dibattito attuale intorno alla ... ilsole24ore.com

Non siamo tutti allo stesso grado: perché la crisi climatica è anche ingiustizia sociale - L’emergenza climatica non è un livellatore sociale; al contrario, è una lente d’ingrandimento che svela e amplifica le ferite già esistenti, tracciando una mappa spietata della disuguaglianza. greenme.it

Oggi Debutto in quel del 2017 per gli IDLES con Brutalism primo album in studio Esordio esplosivo, caotico e politicamente carico, un grido furioso contro l'establishment (i Tory), la disuguaglianza sociale e l'immobilismo inglese, veicolato da un post-punk gre - facebook.com facebook

© Ilgiornale.it - La disuguaglianza sociale non è un'ingiustizia

232: Confronting Structural Inequality & White Supremacy

Video 232: Confronting Structural Inequality & White Supremacy Video 232: Confronting Structural Inequality & White Supremacy