La deputata modenese Ascari aggredita durante un sopralluogo in un macello insieme ad Animal Equity

Durante un sopralluogo in un macello, la deputata modenese Ascari, accompagnata da Animal Equity, è stata vittima di un'aggressione. L'episodio ha visto inseguiti, strattonati e un intervento improvviso che ha coinvolto anche Bernini, travolto da un furgone. Un episodio grave che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sui rischi legati alle attività di tutela animale.

"Siamo stati inseguiti con un forcone, strattonati e Bernini è stato travolto da un furgone. Pazzesco". E' la denuncia che parte dall'onorevole modenese del M5s Stefania Ascari, dall'ex deputato Paolo Bernini, attivista di Animal Equality e dal consigliere regionale Lorenzo Casadei, vittime di.