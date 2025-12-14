La denuncia | Epidemia di scabbia al Cpr di via Corelli a Milano 10 contagi ma nessuna cura
Nel Cpr di via Corelli a Milano si è diffusa un'epidemia di scabbia, con almeno 10 persone contagiate. La situazione desta preoccupazione, poiché i pazienti non stanno ricevendo le cure adeguate. La diffusione della malattia solleva importanti questioni sulla gestione e le condizioni igieniche all’interno della struttura.
Nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano è in corso un’ epidemia di scabbia. Lo denuncia la rete No Ai Cpr, in contatto con le persone trattenute nella struttura, secondo la quale ad oggi sarebbero almeno 10 i detenuti contagiati ai quali non è stata garantita nessuna cura. Il Cpr milanese nel 2023 finì sotto accusa per le condizioni “ disumane e infernali ” in cui si trovano le persone con tanto di sequestro e procedimento a carico dell’allora gestore, La Martinina, che è iniziato la scorsa primavera. Secondo quanto verificato dagli attivisti, però, continua a essere “un luogo invivibile”. Ilfattoquotidiano.it
