Una recente denuncia segnala un cambiamento nelle attività di spaccio nella zona di Porta Capuana, con il fenomeno che si sarebbe trasferito in via Carriera Grande. Il coordinamento civico “Luci su Porta Capuana” evidenzia questa situazione, sottolineando la necessità di interventi e monitoraggio per contrastare il fenomeno.

© Anteprima24.it - La denuncia: “Da Porta Capuana lo spaccio si è spostato a via Carriera Grande”

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del coordinamento civico “Luci su Porta Capuana ”. “La piaga dello spaccio e del consumo di stupefacenti non è stata risolta: è stata semplicemente traslocata. Da Porta Capuana a via Carriera Grande, come se bastasse spostare il degrado per poterne negare l’esistenza. I residenti sono allo stremo. Ogni giorno chiedono aiuto, ogni giorno restano inascoltati. Non è spostando il consumo di droga che si affronta un problema di questa portata. Qui non si parla solo di ordine pubblico, ma di una questione profondamente sociale: di esclusione, di abbandono, di schiavi del Sistema, di un inferno quotidiano che si consuma sotto gli occhi di tutti. Anteprima24.it

Aggredisce poliziotti a Napoli, 35enne arrestato a Porta Capuana - La Polizia di Stato di Napoloi ha arrestato ieri sera a Porta Capuana un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai ... ansa.it

Napoli aggredisce poliziotti a Porta Capuana: arrestato 35enne - La Polizia di Stato di Napolo ha arrestato ieri sera a Porta Capuana un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai ... ilmattino.it

Il Comitato Elettorale per Marranghello Sindaco denuncia l’apertura di una nuova porta nelle mura secolari del Castello. Esposto alla Soprintendenza, che ora chiede chiarimenti al Comune ???? - facebook.com facebook