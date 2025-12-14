Un critico del “Times” esprime forti dubbi sulla reputazione della cucina italiana, definendola irritante e di qualità discutibile. Accusa l’UNESCO di aver sovrastimato il valore culturale del patrimonio culinario italiano, sostenendo che la vera eccellenza gastronomica si trovi in Italia, lontano dalle percezioni comunemente diffuse.

© Ilfattoquotidiano.it - “La cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità? Irritante. Cibo pessimo, ristoranti cari, personale scortese”: l’attacco del critico del “Times”

“ L’Unesco si è lasciata raggirare riconoscendo alla cucina italiana uno status culturale speciale, quando la migliore del mondo è qui da noi “. Non usa mezzi termini il giornalista britannico del Times, Giles Coren. Insomma “la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità era prevedibile, servile, ottuso e irritante”. E ancora: “ Da quando scrivo di ristoranti combatto contro la presunta supremazia del cibo italiano. Perché è un mito, un miraggio, una bugia alimentata da inglesi dell’alta borghesia, mangiatori di fiori di loto con palati da bambini viziati, che all’inizio degli anni Novanta trasferirono le loro residenze estive in Toscana, dopo che il successo volgare di Un anno in Provenza di Peter Mayle aveva reso il sud della Francia plebeo”. Ilfattoquotidiano.it

La cucina italiana: riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità - La cucina italiana è stata ufficialmente designata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sottolineando il suo inestimabile valore culturale e sociale. tuobenessere.it