La cucina italiana come civiltà | non una medaglia ma un patrimonio vivo

La cucina italiana rappresenta molto più di un simbolo culturale: è un patrimonio vivente che riflette secoli di tradizioni, storia e identità. Il riconoscimento UNESCO sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare questa ricchezza, evidenziando come la cucina italiana sia un elemento fondamentale della civiltà e dell'eredità culturale del paese.

© Laprimapagina.it - La cucina italiana come civiltà: non una medaglia, ma un patrimonio vivo di Giacomo Curigliano * Non è una medaglia da appendere al muro. Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio UNESCO è qualcosa di molto più serio — e molto più potente. UNESCO non sta premiando una ricetta o un piatto iconico. Sta riconoscendo un sistema culturale vivo: mani che sanno fare, territori che parlano, stagioni che comandano il ritmo, persone che custodiscono gesti antichi e li portano nel presente. È la cucina come linguaggio, non come folklore. Come infrastruttura culturale, non come cartolina. Questo ha un impatto enorme sul turismo. Non quello “mordi-e-fuggi”, ma quello esperienziale, curioso, rispettoso. Laprimapagina.it La cucina italiana è patrimonio dell'Unesco, premiata per la prima volta una nazione intera - Uno scrigno di economia, cultura, tradizione, convivialità, territori e soprattutto identità di un popolo. ilmessaggero.it

