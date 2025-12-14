Nonna Natalina, a 90 anni, conquista TikTok con le sue ricette tradizionali, dimostrando che l’amore per la cucina non ha età. La sua passione e autenticità affascinano il pubblico, portando alla ribalta le tradizioni di Sansepolcro e celebrando il valore della cucina italiana, ora riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità.

Sansepolcro (Arezzo), 14 dicembre 2025 – La cucina italiana è ora ufficialmente patrimonio immateriale dell’umanità e per molte famiglie italiane questo riconoscimento ha un significato molto speciale. Tra coloro che si sentono particolarmente orgogliosi c’è Natalina Moroni da Sansepolcro, 90 anni a fine mese e 4 milioni di follower tra tutti i social, una delle nonne italiane che, con il suo amore per la cucina e le sue tradizioni, ha contribuito a mantenere viva l’essenza di piatti che si tramandano di generazione in generazione. Nonna Natalina, che cosa significa per lei il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità? “Il mio cuore è pieno di gioia. Lanazione.it

“La cucina è amore”. Nonna Natalina conquista i social con la tradizione, star su TikTok a 90 anni - Sansepolcro (Arezzo), 14 dicembre 2025 – La cucina italiana è ora ufficialmente patrimonio immateriale dell’umanità e per molte famiglie italiane questo riconoscimento ha un significato molto speciale ... lanazione.it