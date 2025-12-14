La crociera clandestina di due civette delle tane | in viaggio da Miami all'Europa

Durante una crociera con Royal Caribbean, due civette delle tane sono state avvistate a bordo, sorprendendo i passeggeri. Questi rapaci, originari del Nord America, si sono probabilmente rifugiati sull'imbarcazione in cerca di cibo e sicurezza, attraversando l'oceano da Miami verso l'Europa. Un episodio insolito che ha attirato l'attenzione dei presenti.

Due civette delle tane sono state avvistate a bordo di una nave da crociera della Royal Carribbean. Si tratta di rapaci che vivono tipicamente in Nord America e che si sono stanziati nell'area verde dell'imbarcazione probabilmente per cercare cibo e riparo dalla confusione del porto di Miami.

