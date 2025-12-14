La Croce rossa di Oleggio celebra i suoi volontari

La Croce rossa di Oleggio ha recentemente organizzato una cena speciale per riconoscere e ringraziare i propri volontari. L'evento ha rappresentato un momento di convivialità e gratitudine, sottolineando l'importanza del ruolo svolto da chi si dedica al servizio della comunità. Un gesto di apprezzamento per coloro che quotidianamente contribuiscono con impegno e solidarietà.

Nei giorni scorsi la Croce rossa di Oleggio ha organizzato una cena per ringraziare e premiare i suoi volontari. L'evento, oltre a essere un momento di condivisione e convivialità, è stato l'occasione per riconoscere l'impegno e la dedizione di coloro che da anni si dedicano al servizio del.

