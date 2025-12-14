La Costituzione sul muro la carta fondamentale trova posto nel cuore di Aci Bonaccorsi

Aci Bonaccorsi è il primo paese italiano a ospitare la “Costituzione sul muro”, un progetto dell’Associazione Comuni Virtuosi che mira a diffondere i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, come libertà, uguaglianza e dignità umana, attraverso l’installazione di una copia della Costituzione nel centro del paese.

Il Sindaco Vito Di Mauro racconta un Natale sobrio ad Aci Bonaccorsi e annuncia nuovi progetti verdi, iniziative solidali e la cerimonia della "Costituzione sul muro".

