La ‘contromanovra’ 2026 | Più tasse per gli speculatori Più case e giustizia sociale

"Tax the rich! Contro l'ingiustizia sociale, contro le speculazioni di alienazioni di patrimonio pubblico e la riduzione dei servizi assistenziali, educativi, culturali". La lista Una città in Comune e Rifondazione comunista disegnano una città che è all'opposto di quella che il bilancio della Giunta Conti vuol far passare, tant'è che sta per piombare una gragnuola di 190 controproposte sull'imminente approvazione del bilancio. "Una alternativa possibile e concreta - dice Giulia Contini di Una Città in Comune – basata sulla Costituzione,che dà attuazione ai quattro pilastri della nostra proposta politica: giustizia climatica e ambientale, giustizia sociale e partecipazione, diritti, pace e disarmo".