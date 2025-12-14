La Consulta dei Giovani | Una grande opportunità

È nata ufficialmente la Consulta dei Giovani di Siena, un'iniziativa dell’amministrazione comunale volta a valorizzare e coinvolgere i giovani senesi tra i 16 e i 23 anni. Questo nuovo organismo mira a rappresentare le istanze giovanili, promuovendo un dialogo attivo tra i giovani e le istituzioni locali.

Nasce ufficialmente la Consulta dei Giovani di Siena. Un progetto dell’amministrazione comunale per dare maggior risalto e rilevanza ai giovani senesi, dai 16 ai 23 anni. Saranno circa 41 infatti i ragazzi che prenderanno parte all’iniziativa voluta dall’assessorato alle politiche giovanili. "Vediamo finalmente affacciarsi tanti giovani alla politica vera - afferma il giovane consigliere comunale Leonardo Pucci - come notiamo sia nel panorama regionale e nazionale. Questa può essere un’occasione importante di formazione, in un’età che ti permette di farti le ossa per poi arrivare pronto ad agire sul campo, un‘ occasione per i giovani stessi di portare avanti anche le loro idee e la loro voce". Lanazione.it La Consulta dei Giovani: "Una grande opportunità" - L’assessore Papi: "Il dialogo fra istituzioni e nuove generazioni è fondamentale". lanazione.it

Consulta giovani del Parco Orobie. Pronto il bando - È uscito il bando per entrare a far parte della Consulta dei giovani del Parco delle Orobie Valtellinesi. ilgiorno.it

Castelbellino apre uno spazio nuovo per i suoi giovani: nasce la Consulta Giovanile. Un luogo di partecipazione, pensato per dare voce alle ragazze e ai ragazzi del territorio e costruire insieme idee, proposte e iniziative che parlano di cultura, socialità, sport, - facebook.com facebook

#AppuntamentiPoliTO 10 dicembre 2025 - ore 11,00 Assemblea Plenaria della Consulta Giovani ?? polito.it/ateneo/comunic… x.com

© Lanazione.it - La Consulta dei Giovani: "Una grande opportunità"