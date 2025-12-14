La Conferenza buffa di Catalano è un invito ad aprirsi alla meraviglia

La “Conferenza buffa” di Catalano invita a scoprire la meraviglia di Bergamo attraverso un approccio ludico e interattivo. Antonio Catalano, attore e antropologo del corpo, guida il pubblico nel “Luna Park delle Meraviglie”, un progetto che, alla sua seconda edizione, si svolge al Monastero del Carmine in collaborazione con il Teatro Tascabile di Bergamo.

Bergamo. Un "antropologo" del corpo attoriale ed anche del suo pubblico è Antonio Catalano, padrone di casa del "Luna Park delle Meraviglie", progetto ludico ed interattivo (giunto alla seconda edizione) proposto al Monastero del Carmine insieme al Teatro Tascabile di Bergamo. Uno studio dell'uomo e dell'attore che prende forma nella sua " Conferenza Buffa", messa in scena al Teatro Renzo Vescovi sabato 13 dicembre (in replica 14 dicembre, 3 e 4 gennaio). Catalano, "costruttore di mondi sensibili", omaggia Dario Fo ed il suo "Mistero buffo" in una "conferenza" in cui si ritrovano sprazzi di meraviglia e abilità attoriale nel parafrasare il teatro e, in questo, nobilitandolo.

