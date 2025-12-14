La comunità ebraica di Milano celebra la Hanukkah in piazza Cadorna tra momenti di festa e preoccupazione. L'evento, che normalmente rappresenta un'occasione di gioia e tradizione, si svolge in un contesto segnato da recenti tensioni e timori, evidenziando la complessità di vivere la propria cultura in un clima di insicurezza.

La comunità ebraica celebra la Hanukkah in piazza Cadorna tra festa e timori

Milano, 14 dicembre 20’25 – “Un attentato terribile, che ci ha lasciato senza parole. Che ha colpito la comunità ebraica mentre festeggiava quello che stiamo facendo facendo noi qui adesso. C’è profondo dolore ma anche rabbia. Perché sono due anni che diciamo che siamo di fronte a un’ondata di antisemitismo che invece viene minimizzata o addirittura negata ”. Milano 14122025 Ebrei accensione prima candela di Hanukkah in Piazzale Cadorna paura e rabbia per gli attentati avvenuti poche ore fa a Sidney dove si festeggiava la medesima festività foto Salmoirago Così il rabbino capo di Milano Rav Arbib ha ricordato le vittime del massacro di Sydney in occasione della festa Hanukkah celebrata dalla comunità ebraica in piazza Cadorna. Ilgiorno.it

