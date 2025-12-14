La Calabria dalla conquista normanna alla fine del Regno borbonico | il nuovo libro del prof Caridi
Viene presentato il nuovo libro del professor Giuseppe Caridi,
Sarà la sala Perri di Palazzo Alvaro, in quel di piazza Italia, a ospitare, alle ore 17 di martedì 16 dicembre, la presentazione della “Storia della Calabria - Dall'Unità del Sud all'Unità d'Italia (secoli XI-XIX)” che il professor Giuseppe Caridi ha pubblicato, con Rubbettino Editore, lo scorso. Reggiotoday.it
“#Christojenna”, la #Calabria conquista #Bruxelles grazie a Giusi Princi. Partecipanti estasiati: "mai vista una cosa così" | VIDEO - facebook.com facebook
17 LA CONQUISTA NORMANNA DEL SUD ITALIA - VOLUME III - STORIA MEDIEVALE
Video 17 LA CONQUISTA NORMANNA DEL SUD ITALIA - VOLUME III - STORIA MEDIEVALE