La Calabria dalla conquista normanna alla fine del Regno borbonico | il nuovo libro del prof Caridi

Viene presentato il nuovo libro del professor Giuseppe Caridi,

Sarà la sala Perri di Palazzo Alvaro, in quel di piazza Italia, a ospitare, alle ore 17 di martedì 16 dicembre, la presentazione della “Storia della Calabria - Dall'Unità del Sud all'Unità d'Italia (secoli XI-XIX)” che il professor Giuseppe Caridi ha pubblicato, con Rubbettino Editore, lo scorso. Reggiotoday.it

