la bielorussia ha liberato il premio nobel per la pace ales bialiatski e altri 123 prigionieri

La Bielorussia ha liberato il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, Maria Kolesnikova e altri 123 prigionieri, dopo due giorni di colloqui con Washington. L'iniziativa mira a migliorare i rapporti bilaterali e ottenere la revoca delle sanzioni statunitensi su alcuni prodotti agricoli bielorussi.

Sabato la Bielorussia ha liberato il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, la figura chiave dell'opposizione Maria Kolesnikova e decine di altri prigionieri, concludendo due giorni di colloqui con Washington volti a migliorare i rapporti e a ottenere la revoca delle sanzioni statunitensi su un importante prodotto di esportazione agricola bielorussa. Gli Stati Uniti hanno annunciato, quindi, la revoca delle sanzioni sui fertilizzanti a base di potassio in Bielorussia. In cambio, il presidente Alexander Lukashenko ha graziato 123 prigionieri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta.

