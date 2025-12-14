Koopmeiners salta Juve Roma | l’olandese ammonito col Bologna per un fallo su Orsolini Era diffidato

© Juventusnews24.com - Koopmeiners salta Juve Roma: l’olandese ammonito col Bologna per un fallo su Orsolini. Era diffidato sarà disponibile coi giallorossi. Brutte notizie per Luciano Spalletti e la Juventus in vista del prossimo impegno di campionato. Il centrocampista olandese Teun Koopmeiners non sarà disponibile per la sfida casalinga contro la Roma a causa di una squalifica. L’episodio che ha portato allo stop è avvenuto durante il primo tempo della partita Bologna-Juventus. Koopmeiners è stato sanzionato con un cartellino giallo per un fallo commesso su Orsolini. Essendo l’olandese in stato di diffida, l’ammonizione ricevuta comporta automaticamente un turno di stop forzato. Juventusnews24.com Bologna-Juventus, moviola live: Koopmeiners ammonito, salta la Roma - Bologna e Juventus si affrontano allo Stadio Renato Dall'Ara nella 15ª giornata della Serie A 2025/26. msn.com

Koopmeiners in diffida: in caso di giallo rischia di saltare la Roma - La Juventus, domenica, sarà in campo per affrontare il Bologna e in questo match Teun Koopmeiners dovrà stare particolarmente attento poiché è diffidato. tuttojuve.com

