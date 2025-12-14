Koopmeiners salta Juve Roma | l’olandese ammonito col Bologna per un fallo su Orsolini Era diffidato

Nei recenti aggiornamenti, Koopmeiners sarà assente nelle prossime sfide di Juventus e Roma. Durante la partita contro il Bologna, l'olandese è stato ammonito per un fallo su Orsolini, essendo già diffidato. Questa situazione potrebbe influenzare le strategie delle squadre coinvolte e le future scelte del centrocampista.

sarà disponibile coi giallorossi. Brutte notizie per  Luciano Spalletti  e la  Juventus  in vista del prossimo impegno di campionato. Il centrocampista olandese  Teun Koopmeiners  non sarà disponibile per la sfida casalinga contro la  Roma  a causa di una  squalifica. L’episodio che ha portato allo stop è avvenuto durante il primo tempo della partita  Bologna-Juventus. Koopmeiners è stato sanzionato con un  cartellino giallo  per un fallo commesso su  Orsolini. Essendo l’olandese in stato di  diffida, l’ammonizione ricevuta comporta automaticamente un turno di stop forzato. Juventusnews24.com

