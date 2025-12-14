Koopmeiners in crescita quel dato certifica il percorso intrapreso dall’olandese sotto la guida Spalletti

Anche sotto la guida di Spalletti, Koopmeiners sta dimostrando un percorso di crescita costante. Un dato emblematico sui palloni giocati evidenzia la sua centralità nel gioco, mentre il ricordo del primo gol con la Juventus sottolinea il suo impatto. Un’analisi che conferma l’importanza crescente dell’olandese nel contesto della squadra.

Koopmeiners in crescita, l’incredibile statistica sui palloni giocati che certifica la centralità dell’olandese e quel ricordo del primo gol bianconero. La sfida del Dall’Ara non è una partita come le altre per Teun Koopmeiners. L’olandese, diventato in poche settimane il fulcro imprescindibile del gioco di Luciano Spalletti, ritrova un avversario che evoca dolci ricordi e stimola il suo istinto del gol. Contro il Bologna, infatti, il centrocampista ha già trovato la via della rete in due occasioni in Serie A, ma una in particolare resta scolpita nella memoria dei tifosi: quella del 7 dicembre 2024, giorno in cui siglò il suo primo sigillo assoluto con la maglia della Juventus. Juventusnews24.com

