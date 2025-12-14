Kiev | pronti a rinunciare adesione Nato

L'Ucraina valuta la possibilità di rinunciare all'adesione alla NATO, in cambio di garanzie di sicurezza fornite da Stati Uniti e Unione Europea. Questa proposta riflette le tensioni e le negoziazioni in corso, mentre Kiev cerca di trovare un equilibrio tra le proprie aspirazioni di adesione e le preoccupazioni geopolitiche della regione.

16.11 L'Ucraina sarebbe pronta a rinunciare a entrare nella Nato, a fronte di forti garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue. Così il presidente Zelensky ai cronisti, secondo il Financial Times. "Stiamo parlando -ha puntualizzato- di garanzie bilaterali tra Ucraina e Usa, ovvero garanzie simili all'articolo 5 (.) nonché di garanzie di sicurezza per noi da parte dei partner europei e altri, come Canada, Giappone e altri. E' già un compromesso da parte nostra". Da Berlino, scrive su X: contiamo su colloqui costruttivi con team Usa. Servizitelevideo.rai.it

