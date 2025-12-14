Khephren Thuram verso l’Inter? Svelata la volontà del giocatore e la posizione della Juve

L'interesse dell'Inter per Khephren Thuram si fa sempre più concreto. Il centrocampista esprime la volontà di cambiare maglia, mentre la Juventus valuta la sua posizione. Questa trattativa potrebbe rappresentare un importante aggiornamento nel mercato estivo, coinvolgendo due club di primo piano e un giocatore desideroso di nuove sfide.

Inter News 24 ntus. Può essere la chiave per arrivare a Frattesi?. L’interesse della Juventus per Davide Frattesi non è più una semplice suggestione di mercato, ma una strategia concreta benedetta direttamente da Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, ora alla guida della “Vecchia Signora”, ha individuato nel centrocampista della Nazionale l’innesto ideale per il suo scacchiere tattico, fatto di inserimenti e dinamismo. Tuttavia, strappare il giocatore alla Beneamata nella finestra di gennaio si preannuncia un’impresa decisamente complessa. Internews24.com

Juventus e Inter, la staffetta dei fratelli Thuram: Khephren verso la panchina, Marcus pronto a tornare titolare - 3 dalla Juventus di Khephren contro l'Inter di Marcus (finito nel mirino delle critiche di ... calciomercato.com

Thuram non esulta contro la Juventus e sorride con Khephren dopo il 4-3: svelato il motivo - E hanno accusato il loro Thuram di mancanza di rispetto per la maglia e i ... tuttosport.com

Marcus e Khephren Thuram insieme in maglia Inter A lanciare la suggestione di mercato è Matteo Moretto, secondo cui la Juve è fortemente interessata a Frattesi Occhio, però, all'Inter che potrebbe aprire a un'operazione allargata. Ed è tal riguardo che i - facebook.com facebook

La Juve punta Frattesi per gennaio. E spunta un possibile intreccio di mercato: all'Inter piace Khephren Thuram x.com