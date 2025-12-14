Khephren Thuram all’Inter per sbloccare Frattesi alla Juve? Tuttosport | ecco qual è la posizione di Comolli e l’idea del giocatore

L’arrivo di Khephren Thuram all’Inter potrebbe rappresentare una mossa strategica per facilitare il trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus. Secondo Tuttosport, si svelano le posizioni di Comolli e le idee del giocatore, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di mercato tra le due big italiane.

sul possibile trasferimento. L’interesse della  Juventus  per  Davide Frattesi  non è più un mistero, sostenuto in modo significativo dalla “benedizione” del tecnico  Luciano Spalletti. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa, specialmente in vista del mercato di gennaio. I nodi economici e la formula del trasferimento. Nonostante Frattesi sia considerato una  riserva  nelle rotazioni di  Chivu  (e lo fosse anche con Inzaghi), l’ Inter lo valuta almeno  35 milioni di euro, una cifra impegnativa per la Juventus. Juventusnews24.com

