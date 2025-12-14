Kate si commuove ricordando chi è stato ucciso dal cancro | il bigliettino e il legame con l' ospedale Come sta davvero re Carlo

Kate Middleton, 43 anni, condivide un toccante messaggio scritto a mano per ricordare chi ha perso la vita a causa del cancro, evidenziando il suo legame con l’ospedale e una battaglia personale e condivisa. Un gesto di empatia e memoria che mette in luce il suo ruolo di sostenitrice delle cause legate alla lotta contro questa malattia.

"Voglio dirvelo io.." Kate Middleton rompe il silenzio sul cancro e commuove tutti con le sue parole - facebook.com facebook

