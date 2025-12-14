Kate Middleton Charlene di Monaco continua a copiarla | l’abito che fa discutere

Kate Middleton si conferma un'icona di stile, attirando l'attenzione non solo di appassionati e sudditi, ma anche delle altre royal europee. L'ultimo abito indossato ha suscitato discussioni e confronti, evidenziando come la duchessa di Cambridge continui a influenzare il mondo della moda reale e a ispirare le sue colleghe.

Kate Middleton si conferma un’icona di stile. Non solo per sudditi e appassionati di moda ma anche per le altre royal d’Europa. Da tempo Mary di Danimarca si ispira alla Principessa del Galles per le sue uscite pubbliche e nell’ultimo periodo anche Charlene di Monaco sembra seguire la stessa scia. L’ex nuotatrice è tornata sotto i riflettori internazionali in occasione del tradizionale Ballo di Natale del Principato, uno degli eventi di beneficenza più importanti del calendario monegasco. Il galà, tenutosi venerdì 12 dicembre, nella maestosa Sala da Ballo Impero dell’Hôtel de Paris, ha riunito numerosi ospiti per celebrare la ventesima edizione di questo evento benefico, che, ancora una volta, ha avuto Charlene come protagonista. Dilei.it Charlene of Monaco channels Kate Middleton again for her big night at the principality’s Christmas Ball - The princess opts for an iconic royal silhouette reimagining the cape gown that defined one of the most memorable red carpet moments of 2021 ... msn.com

