K1ev | pronti a rinunciare adesione Nato

16.11 L'Ucraina sarebbe pronta a rinunciare a entrare nella Nato, a fronte di forti garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue. Così il presidente Zelensky ai cronisti, secondo il Financial Times- "Stiamo parlando -ha puntualizzato- di garanzie bilaterali tra Ucraina e Usa, ovvero garanzie simili all'articolo 5 (.) nonché di garanzie di sicurezza per noi da parte dei partner europei e altri, come Canada, Giappone e altri. E' già un compromesso da parte nostra". Da Berlino, scrive su X. contiamo su colloqui costruttivi con team Usa. Servizitelevideo.rai.it