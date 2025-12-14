K-Pop Le Guerriere arrivano in Italia | prevista una tappa anche a Palermo

Le Guerriere, iconiche star del K-Pop, arrivano in Italia per una tappa a Palermo. Lo spettacolo unisce musica, danza e narrazione in un’esperienza coinvolgente e dinamica, destinata a conquistare il pubblico di tutte le età. Un’occasione unica per vivere l’energia e il talento di queste performers, in un evento che promette emozioni e divertimento.

APERTA LA VENDITA! Sabato 28 febbraio 2026 ore 15 K-POP LE GUERRIERE Tributo con le hit più famose Le Guerriere K-Pop arrivano in Italia, preparati a vivere un'esplosione di energia, musica e colori. Un viaggio spettacolare tra coreografie, luci mozzaf