Juventus Thuram tra le difficoltà in campo e l’intreccio con l’Inter | Comolli non ha dubbi

L'ultima fase della stagione della Juventus vede Thuram alle prese con difficoltà in campo, mentre circolano voci di un possibile trasferimento all'Inter, coinvolgendo anche il fratello Marcus. Nonostante le aspettative, il rendimento dell'attaccante francese non ha ancora soddisfatto le speranze di Spalletti, alimentando indiscrezioni su un futuro cambiamento di maglia.

Continua il momento di difficoltà di Thuram con la Juventus, nemmeno Spalletti sta riuscendo a fargli fare il salto di qualità: cosa c’è di vero sulle voci riguardo a un suo trasferimento all’Inter dal fratello Marcus Il rapporto tra i fratelli Thuram non lo si scopre certo ora. I figli di Lillian sono diventati uomini, calciatori e campioni insieme, sempre sostenendosi l’un l’altro. Da due anni a questa parte sono avversari in campo, protagonisti di una delle rivalità più sentite del campionato italiano: quella tra Juventus e Inter. – Calciomercato. Calciomercato.it

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - Già in estate Marotta e Ausilio avevano cercato un centrocampista muscolare come Ederson o Kone: ci riproveranno. tuttosport.com