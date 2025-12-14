Juventus Thiago Motta vicino alla Real Sociedad
Thiago Motta si avvicina a un possibile ritorno in panchina, con la Real Sociedad in pole position. Dopo un periodo di inattività, l’ex Juventus sembra pronto a riprendere la carriera da allenatore, aprendo nuove prospettive nel calcio europeo. Questa candidatura apre nuovi scenari per il suo futuro professionale.
Motta torna ad allenare? Thiago Motta è sempre più vicino al possibile ritorno in panchina. L'ex Juventus potrebbe essere il nuovo tecnico della Real Sociedad. In estate Motta aveva detto no a diverse proposte arrivate da importanti società straniere. In primis era stato a settembre il Leverkusen a chiedere informazioni per l'ex
Thiago Motta vacanze finite? Panchina vicina per l'ex allenatore della Juventus - brasiliano è in ballottaggio con Pellegrino Matarazzo per sostituire l'esonerato Sergio Francisco alla Real Sociedad
Pagina 0 | Motta, la Spagna chiama ancora e la Juve spera: quanti milioni può risparmiare - Dopo i vari rifiuti nel corso degli ultimi mesi ecco l'ultima idea: Thiago potrebbe ripartire e fare un favore alla sua ex squadra
