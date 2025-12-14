Il giornalista sportivo Massimiliano Tavelli, dagli studi di Sky Sport, ha fornito dettagli sull’offerta di Tether alla Juventus, analizzando l’attuale situazione societaria della squadra. L’articolo riporta le principali informazioni condivise da Tavelli riguardo alle implicazioni finanziarie e alle possibili conseguenze per il club.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tavelli “I dettagli dell’offerta di Tether Tether”

Tavelli “Ecco i dettagli dell’offerta di Tether” Il giornalista sportivo Massimiliano Tavelli dagli studi di Sky Sport ha parlato dell’attuale situazione societaria in casa Juventus. “Il capitale flottante si può acquistare in borsa, quello che compriamo noi in borsa. Ora un’azione della Juve vale 2,19 euro. Tether Investments, società di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Juventus: i dettagli dell'offerta a Rabiot, Giuntoli impaziente tiene calde tre alternative - Cristiano Giuntoli ha offerto un biennale con opzione per un ulteriore anno ad Adrien Rabiot, che a fine mese vedrà scadere il ... calciomercato.com

Juventus, i dettagli dell’offerta per Kolo Muani: dal Psg è arrivato un segnale chiaro - Sa fare goal (5 nelle prime 3 gare tra Napoli, Empoli e Como) ma anche mettere tutto il proprio talento e il fisico ... calciomercato.com

Tavelli (Sky): Il capitale flottante si può acquistare in borsa, quello che compriamo noi in borsa. Ora un'azione della Juve vale 2,19 euro. Tether Investments, società di criptovalute che però ha un legame di stabilità col dollaro, una moneta vera. Secondo Forbe - facebook.com facebook