Juventus Sampdoria Under 17 2-1 LIVE | Paonessa esce dal campo gara più viva che mai!

La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17, valida per la tredicesima giornata del campionato 2025/26, è stata caratterizzata da un ritmo intenso e momenti emozionanti. Con un risultato di 2-1, il match ha visto il ritorno vivo e combattuto, segnato dall'uscita di Paonessa e da continui capovolgimenti di fronte. Ecco tutti i dettagli e i momenti salienti.

Juventus Sampdoria Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna a Pisa, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Sampdoria all'Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la tredicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 17: sintesi e moviola 2-1. 65? Paonessa esce dal campo, Urbano prende il suo posto 63? Altri cambi per la Samp, Bordonaro entra sul terreno di gioco 58? GOL DELLA JUVE- Rigo si incunea e trova liberissimo sul secondo palo Santa Maria, l'attaccante non sbaglia e riscatta l'errore precedente 55? COSA HA SBAGLIATO SANTA MARIA- Sotto porta l'11 bianconero deve solo appoggiare in rete ma clamorosamente mette fuori 54? OCCASIONE PER RIGO- Scambio preciso fra Corigliano e Rigo, quest'ultimo calcia di mancino ma Ballarino risponde presente 50? Secondo giallo ad Angotti- Fallo su Marchisio ingenuo, secondo giallo per lui e Samp in 10! 48? GOL DELLA JUVE- Carfora pesca Corigliano che di testa la mette all'angolino.

