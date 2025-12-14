La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17, valida per la tredicesima giornata del campionato 2025/26, si conclude con un risultato di 2-1 a favore dei bianconeri. Manca solo il recupero per ufficializzare il risultato, mentre si attende la fine delle fasi di moviola e le eventuali novità sulla cronaca live.

© Juventusnews24.com - Juventus Sampdoria Under 17 2-1 LIVE: manca solo il recupero ora, bianconeri ad un passo dalla vittoria

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna a Pisa, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Sampdoria all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la tredicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 17: sintesi e moviola 2-1. 87? Molto dolorante all’uscita Davide Rigo, speriamo nulla di grave per lui 86? Altri cambi per Grauso: Rocchetti, Brancato e Rigo 80? Meno di 10 al termine, Sampdoria ancora all’attacco 75? Doppio cambio anche per Grauso: Aresini e Yeboah in campo 73? CHE ERRORE DI SANTA MARIA- Tiro fortissimo di Marchisio, Santa Maria a porta spalancata spara però alle stelle la respinta 70? Tris di cambi per la Sampdoria 65? Paonessa esce dal campo, Urbano prende il suo posto 63? Altri cambi per la Samp, Bordonaro entra sul terreno di gioco 58? GOL DELLA JUVE- Rigo si incunea e trova liberissimo sul secondo palo Santa Maria, l’attaccante non sbaglia e riscatta l’errore precedente 55? COSA HA SBAGLIATO SANTA MARIA- Sotto porta l’11 bianconero deve solo appoggiare in rete ma clamorosamente mette fuori 54? OCCASIONE PER RIGO- Scambio preciso fra Corigliano e Rigo, quest’ultimo calcia di mancino ma Ballarino risponde presente 50? Secondo giallo ad Angotti- Fallo su Marchisio ingenuo, secondo giallo per lui e Samp in 10! 48? GOL DELLA JUVE- Carfora pesca Corigliano che di testa la mette all’angolino. Juventusnews24.com

paonessa juventus under 17 - 2, altra vittoria per i ragazzi classe 2009 di mister Grauso nel segno di Paonessa e Brancato: primo posto nel girone dopo 12 giornate in attesa del Genoa. juventusnews24.com