La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17 si conclude con un pareggio a reti inviolate. In un match combattuto, i giovani talenti delle due squadre si sfidano senza trovare il gol, con interventi decisivi e occasioni importanti. Ecco tutti i dettagli, la sintesi e le emozioni della tredicesima giornata del campionato 2025/26.

© Juventusnews24.com - Juventus Sampdoria Under 17 0-0 LIVE: Ballarino fa un miracolo su Santa Maria!

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna a Pisa, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Sampdoria all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la tredicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 17: sintesi e moviola. 14? Bianconeri un po’ bassi in questa fase, la difesa a 3 non sta dando le giuste garanzie 11? BALLARINO MIRACOLOSO- Corigliano imbuca per Paonessa, abile a trovare Santa Maria che va a colpo sicuro ma Ballarino respinge con un riflesso felino 9? BAZZURRO SPRECA TUTTO- Ancora Pistone ad illuminare, Bazzurro giunge a rimorchio ma alza troppo la mira per fortuna di Jakab 7? CHANCE PAONESSA- Marchisio lancia Osakue che sprinta e mette al centro, Paonessa da ottima posizione non centra lo specchio della porta 6? Ottima partenza della Samp, bianconeri schiacciati e forse un po’ sopresi dagli avversari 2? Occasione Samp- Pistone sterza sulla destra e mette al centro un cioccolatino, Hamdi di testa manda fuori da due passi 1? Comincia la partita a Vinovo! Migliore in campo Juve:. Juventusnews24.com

Juventus Sampdoria Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juventus Sampdoria Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vitto ... juventusnews24.com