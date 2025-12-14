Juventus Platini sta con John Elkann | La vendita è impossibile la Juve è storia e tradizione Orgoglioso della risposta Io futuro presidente? Ci ho riflettuto e…

Michel Platini esprime il suo sostegno a John Elkann, riaffermando l'importanza della Juventus come simbolo di storia e tradizione. In un contesto di voci sull'offerta di Tether per acquistare il club, il “Le Roi” ribadisce che la vendita è impossibile e riflette sul proprio futuro nel mondo del calcio.

Juventus, Platini sta con John Elkann: le parole del “Le Roi”, ex leggenda del club bianconero, in merito alle voci dell’offerta di Tether per acquisire il club La decisione di Exor di respingere ufficialmente l’offerta da oltre un miliardo di euro presentata da Tether per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario della Juventus ha trovato ampi consensi . Calcionews24.com

