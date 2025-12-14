Juventus | Platini applaude Elkann

Michel Platini ha espresso il suo apprezzamento per John Elkann, lodandolo pubblicamente. Il commento si concentra sulla decisione di Elkann di rifiutare un’offerta, sottolineando la sua determinazione e leadership. La presa di posizione del noto ex calciatore e dirigente sportivo evidenzia il rispetto nei confronti dell’attuale presidente della Juventus.

Michel Platini applaude John Elkann senza riserve: «Sono orgoglioso che abbia già respinto l’offerta. La vendita della Juventus è impossibile». L’ex fuoriclasse francese, in un’intervista a Il Giornale, ha benedetto la scelta di Exor di chiudere la porta all’offerta da oltre un miliardo di Tether Investments, il colosso delle criptovalute L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

