JUVENTUS-MONZA 2-0 | IN EVIDENZA | La Juve mantiene la lotta tra le prime 4 vincendo in casa | Serie A 2024 25

La Juventus conquista una vittoria importante contro il Monza, mantenendo vive le speranze di qualificazione tra le prime quattro squadre della Serie A 2024/25. Nico Gonzalez e Kolo Muani sono i protagonisti del match, che permette ai bianconeri di risalire al quarto posto in classifica. Ecco gli highlights di una partita decisiva per la stagione.

