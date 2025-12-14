juventus le formazioni ufficiali di bologna

Alle 15:00 si sfidano Bologna e Juventus al “Renato Dall’Ara” per la quindicesima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo determinati a ottenere punti preziosi in un match che promette emozioni e spettacolo. Ecco le formazioni ufficiali per questa importante gara del campionato italiano.

Al via Bologna e Juventus al “Renato Dall’Ara” in occasione della quindicesima giornata di Serie A. Di seguito le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti. SERIE A BOLOGNA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI Bologna: Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson (C), Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Castro, Bernardeschi, Rowe, Immobile, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

