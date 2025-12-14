Juventus le formazioni ufficiali di Bologna

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15:00 si sfidano Bologna e Juventus al “Renato Dall’Ara” per la quindicesima giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo determinati a ottenere punti preziosi in un match che promette emozioni e spettacolo. Ecco le formazioni ufficiali per questa importante gara del campionato italiano.

juventus le formazioni ufficiali di bologna

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le formazioni ufficiali di Bologna

Al via Bologna  e  Juventus  al “Renato Dall’Ara” in occasione della quindicesima giornata  di  Serie A. Di seguito le scelte di  formazione  di Vincenzo  Italiano  e Luciano  Spalletti. SERIE A BOLOGNA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI Bologna: Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson (C), Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Castro, Bernardeschi, Rowe, Immobile, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

juventus formazioni ufficiali bolognaBologna-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Bianconeri e rossoblù si sfidano dopo i rispettivi successi europei: in palio tre punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa ... tuttosport.com

juventus formazioni ufficiali bolognaBologna-Juventus, le formazioni ufficiali - 45 il Bologna e la Juventus scendono in campo allo stadio Dall’Ara del capoluogo emiliano: gara importante per entrambe, naturalmente, ma i bianconeri devono stare molto attenti a non allontan ... sportal.it

Bologna Juventus Formazioni ufficiali

Video Bologna Juventus Formazioni ufficiali