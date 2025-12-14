Juventus in partenza per Bologna | la missione dei bianconeri di Spalletti comincia da Caselle – VIDEO

La Juventus è partita da Caselle alla volta di Bologna, iniziando la nuova sfida stagionale sotto la guida di Spalletti. Nel viaggio dei bianconeri, spiccano la presenza di Comolli e Chiellini, simboli di supporto e esperienza. Un momento importante per il club piemontese, che si prepara ad affrontare l’incontro in Emilia con determinazione e concentrazione.

di Marco Baridon Juventus in partenza da Caselle, il racconto del viaggio dei bianconeri verso l’Emilia e la presenza significativa di Comolli e Chiellini a supporto. (inviato a Caselle) – Il pullman, l’arrivo all’aeroporto di Caselle, i volti tesi ma concentrati. È ufficialmente iniziata la missione emiliana della Juventus. La squadra, guidata da Luciano Spalletti, ha lasciato Torino per raggiungere il ritiro pre-gara in vista del delicato posticipo del Dall’Ara. Un match che pesa notevolmente sulla classifica e sul morale, specialmente considerando la pesante emergenza nel reparto offensivo che costringerà il tecnico a soluzioni d’emergenza. Juventusnews24.com

Alle 11 la partenza della Juventus per Bologna. Spalletti va verso la conferma del 3-4-2-1. Conceicao e Yildiz alle spalle di David - La Juventus, tra qualche ora, sarà sarà all'aeroporto di Torino Caselle e alle 11 la squadra sarà sul volo che la porterà ... tuttojuve.com