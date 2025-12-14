L'articolo analizza la situazione attuale del gruppo Elkann, dalla Juventus alla Formula 1, attraverso l'interpretazione di Hamer Time, testata specializzata nel mondo delle corse. Con un commento ironico, si evidenziano le sfide e le dinamiche di un impero sportivo che attraversa momenti di incertezza e trasformazione.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gallarate “Elkan è un Re Mida al contrario”

La nota testata sportiva Hamer Time, specializzata nel racconto della Formula 1, ha analizzatio la situazione dell’impero Elkann dalla Juventus alla Formula 1. L’analisi di Alessandro Gallarate pubblicata su Facebook. Gallarate: “Per Elkan la Juventus è un problema” Dicono che il tempo sia galantuomo, ma a volte è solo un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Juventus, Elkann sempre più vicino: sarà a Washington per sostenere la squadra - Non è mai mancato il suo supporto, ma ora la sensazione è che il legame con la Juventus sia più forte che mai. it.blastingnews.com

Juventus, Elkann parla chiaro: 'Il nostro obiettivo è quello di vincere' - Gen, l'amministratore delegato di Exor John Elkann ha parlato ai microfoni di Dazn e, facendo riferimento agli obiettivi stagionali del club, ha ... it.blastingnews.com

Wall of legends: Baggio, Ravanelli, Conte, Möller and Di Livio at Juventus ?? (c. November 1993) #naturalremedies #frenchlanguage #biblestudy #healthcare #holidaybaking #guessinggame #christmasactivity #holidaycrafts #recruitment #applynow - facebook.com facebook