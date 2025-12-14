Juventus Exor respinge l’offerta da 1,1 miliardi di euro di Tether La scelta di Elkann

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, ha ufficialmente respinto l’offerta non richiesta da 1,1 miliardi di euro di Tether per il 65,4% della Juventus. La decisione conferma il mantenimento del controllo da parte della famiglia sulla società calcistica.

La Juventus resta sotto il controllo della famiglia Agnelli-Elkann. Con una presa di posizione netta e ufficiale, Exor ha respinto all’unanimità l’offerta non sollecitata presentata da Tether per l’acquisizione del 65,4% del capitale di Juventus Football Club S.p.A. detenuto dalla holding. La decisione è stata accompagnata da un messaggio pubblico di John Elkann, amministratore delegato di Exor, che ha ribadito il legame storico tra la famiglia e il club bianconero, escludendo qualsiasi ipotesi di cessione. Il chiarimento arriva a poche ore dall’annuncio di Tether, società attiva nel settore delle stablecoin e già presente nell’azionariato della Juventus, che aveva comunicato di aver presentato un’offerta vincolante per rilevare la quota di controllo oggi in mano a Exor. Quifinanza.it Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO - Tether non si fermerà alla prima offerta presentata al CdA di Exor: pronto un nuovo assalto da oltre 2 miliardi di euro per la Juventus ... calciomercato.it

Exor a Tether: la Juventus non è in vendita. Respinta all'unanimità l'offerta di acquisto - La dichiarazione della finanziaria del gruppo Agnelli, oggi, sabato 13 dicembre, esce infatti chiara: "La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la fa ... tg.la7.it

Offerta di Tether per acquistare la Juventus, ma John Elkann e Exor dicono no - facebook.com facebook

#Exor respinge l'offerta di Tether per la #Juventus: «Nessuna intenzione di cedere alcuna quota nel club a terzi» x.com

© Quifinanza.it - Juventus, Exor respinge l’offerta da 1,1 miliardi di euro di Tether. La scelta di Elkann