Juventus | Elkann no deciso alla vendita

John Elkann chiarisce la posizione della Juventus riguardo alla possibile vendita della società, ribadendo con fermezza che i valori e la storia del club sono inalienabili. Attraverso un messaggio sui canali ufficiali, il presidente ha sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità e l'identità del club, mettendo fine a ogni speculazione in merito.

John Elkann ha chiuso il dibattito con una frase netta, pronunciata in un video messaggio diffuso sui canali social della Juventus: «La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita». È la risposta definitiva all’offerta da oltre un miliardo di euro presentata da Tether Investments, colosso delle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Juventus, Andrea Agnelli si inserisce nella guerra tra Elkann e Tether: tifosi scatenati sul web - Tether all'assalto della Juventus, Exor gioca in difesa, no secco di John Elkann. sport.virgilio.it

Juventus in vendita? Elkann ha deciso! Rifiuterà la proposta di Tether, ecco il motivo di questa scelta - Dirà di no alla proposta di Tether, ecco la motivazione La proposta clamorosa di Tether, piombata sulla scrivania di John Elkann com ... calcionews24.com

Exor respinge l’offerta di Tether per la Juventus. John Elkann pubblica un messaggio sul sito ufficiale del club per spiegare la sua scelta - facebook.com facebook

E' curioso che si sia sentita la necessità di fare un video del genere... c'è qualcosa che non mi quadra... #Juventus #Elkann x.com

