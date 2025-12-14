Juventus-Bologna | Bremer e Rugani tornano

La Juventus si prepara alla sfida contro il Bologna, una partita decisiva per la 15ª giornata di Serie A. Con il rientro di Bremer e Rugani, Luciano Spalletti ha annunciato i 23 convocati, puntando a consolidare la posizione in classifica in un match importante allo Stadio Dall’Ara.

Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei 23 convocati per la delicata trasferta al Dall'Ara contro il Bologna, big match della 15ª giornata di Serie A che può ridisegnare la classifica bianconera. Bremer e Rugani presenti. La Juventus, settima con 23 punti e reduce dalla vittoria 2-0 sul Pafos in Champions

