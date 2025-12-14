Juventus Bava Difficile capire reale valore economico della Juve

Il professor Fabrizio Bava, docente di Economia Aziendale all’Università di Torino, interviene su X per approfondire le ragioni alla base della complessità nel determinare il valore economico reale della Juventus. L’esperto spiega le difficoltà e le variabili che rendono complesso quantificare il valore di uno dei club più prestigiosi del calcio italiano.

Prof. Bava: “Vi spiego perché è difficile stabilire il valore della Juventus in cifre.” Il professore di Economia Aziendale presso l’Università di Torino, Fabrizio Bava, ha cercato di spiegare su X perché sia così difficile indicare quanto possa valere la Juventus in termini economici.   Bava “Il bilancio non racconta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

