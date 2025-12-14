La Juventus cerca una svolta nel suo reparto mediano, puntando a rinforzare la mediana con un colpo a zero dalla Liga. Uno dei migliori nel suo ruolo nel massimo campionato spagnolo, non solo come regista, ma anche come elemento richiesto da Spalletti per gennaio. Un intervento strategico per migliorare le prestazioni e rinvigorire la rosa bianconera.

È uno dei migliori nel suo ruolo del massimo campionato spagnolo Non solo un regista, richiesta di Spalletti per gennaio. Nel prossimo futuro la Juve sarà chiamata a rinforzarsi anche sulle corsie esterne, specie se vuole passare alla difesa a quattro tanto cara all’allenatore di Certaldo. Tanto per intenderci: Cambiaso, men che meno quello attuale, non può essere sufficiente. E non abbiamo nominato gli altri di proposito. Juve, serve una svolta anche a destra: colpo a zero dalla Liga (AnsaFoto) – Calciomercato.it Svolta a destra, ma con chi? Facciamo un nome che può fare senz’altro al caso dei bianconeri. Calciomercato.it

Juve, serve una svolta (anche a destra): colpo a zero dalla Liga - Juve ecco la svolta a destra: obiettivo Mingueza del Celta Vigo, affare clamoroso a parametro zero. calciomercato.it