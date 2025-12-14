Judo assegnati tutti i titoli ai Campionati Italiani 2025 Capanni Dias torna a brillare

I Campionati Italiani Assoluti di judo 2025 si sono svolti al PalaPellicone di Ostia, segnando la conclusione della stagione e l'inizio del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Durante l'evento, sono stati assegnati tutti i titoli, con Capanni Dias che è tornato a distinguersi tra i protagonisti della competizione.

Il PalaPellicone di Ostia ha ospitato questo weekend i Campionati Italiani Assoluti di judo 2025, ultimo torneo della stagione che ha inaugurato il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Come di consueto tutti i big della Nazionale hanno rinunciato alla rassegna tricolore, in attesa di rimettersi in gioco nei primi tornei del World Tour 2026 o magari direttamente agli Europei di metà aprile. Grande occasione dunque per le seconde linee e per alcuni giovani emergenti nel tentativo di mettersi in mostra e provare a scalare le gerarchie nazionali delle rispettive categorie di peso. La manifestazione ha avuto un discreto successo a livello numerico, con 237 atleti che hanno partecipato agli Assoluti con l'obiettivo di conquistare il titolo italiano.