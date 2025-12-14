Juan Jesus non parte per Udine rientro previsto per la Supercoppa

Juan Jesus, difensore del Napoli, non prenderà parte alla trasferta contro l’Udinese. La sua assenza è dovuta a motivazioni che lo terranno fuori dalla partita, con un rientro previsto in vista della Supercoppa. La squadra dovrà quindi fare a meno del brasiliano per la sfida in Friuli.

Niente trasferta in Friuli per il difensore brasiliano. Il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus non partirà per la trasferta a Udine di campionato. Il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

juan jesus parte udineSKY – Botta al polpaccio per Juan Jesus, non giocherà ad Udine per precauzione - Il Napoli deve rinunciare a Juan Jesus per la trasferta di Udine, a causa di una botta al polpaccio subita in allenamento. mondonapoli.it

juan jesus parte udineConte perde Juan Jesus per Udine, ma per il tecnico c'è una buona notizia - Il Napoli è al lavoro per preparare la gara di campionato contro l'Udinese, partita valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. msn.com

