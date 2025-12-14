Juan Jesus non parte per Udine rientro previsto per la Supercoppa
Juan Jesus, difensore del Napoli, non prenderà parte alla trasferta contro l’Udinese. La sua assenza è dovuta a motivazioni che lo terranno fuori dalla partita, con un rientro previsto in vista della Supercoppa. La squadra dovrà quindi fare a meno del brasiliano per la sfida in Friuli.
