John Cena finisce la carriera in maniera umiliante pubblico inferocito | gli scappa un sorrisetto

La carriera di John Cena si è conclusa in modo inatteso e umiliante durante l'ultimo match contro Gunther, dove si è arreso per sottomissione. La sconfitta ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che si è mostrato inferocito, lasciando un ricordo particolare di questo addio alla leggenda del wrestling.

La leggenda del wrestling John Cena ha terminato stanotte la sua carriera perdendo il match contro Gunther: è stato un finale umiliante per il 48enne, che si è arreso per sottomissione. Il pubblico non l'ha presa bene, insultando e fischiando il boss della WWE Triple H, ritenuto responsabile della "sceneggiatura" che non ha reso onore a uno dei più grandi wrestler della storia.

Ultimo aggiornamento sul ruolo di John Cena nella WWE dopo il ritiro dal ring - John Cena passa dal ring a un ruolo di guida nella WWE, plasmando il futuro dell'organizzazione dietro le quinte. worldwrestling.it

La leggenda si ritira: John Cena conclude la sua carriera in WWE Questa notte, al Saturday Night’s Main Event a Washington D.C., John Cena ha combattuto il suo ultimo incontro in carriera contro Gunther perdendo via sottomissione e salutando il ring dop - facebook.com facebook

L’ultimo match di John Cena x.com

Cena’s 2025 Farewell Tour is going to emotionally destroy us ?

