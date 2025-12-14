Jim Carrey non voleva più fare il Grinch dopo essere passato in sala trucco

Jim Carrey ha condiviso con Vulture le sue impressioni sul ruolo del Grinch, in occasione del 25° anniversario del film di Ron Howard del 2000. L’attore ha raccontato il suo percorso e le emozioni legate all’esperienza di interpretare il celebre personaggio, rivelando anche che in passato non desiderava più riprendere il ruolo.

Jim Carrey ha raccontato a Vulture, in occasione del 25° anniversario de " il Grinch ", l'adattamento cinematografico del 2000 di Ron Howard del libro per bambini del Dr. Seuss del 1957, di come volesse abbandonare il progetto. Il film è stato un enorme successo al botteghino, incassando 346 milioni in tutto il mondo e diventando il film con il maggior incasso del 2000 su suolo statunitense, ma è stata anche un'esperienza tortuosa per Carrey, dato il faticoso processo di trasformazione. Carrey è stato onesto in precedenti interviste su quanto fosse "straziante" interpretare il Grinch con un trucco pesante e protesi, ma ha rivelato a Vulture nuovi dettagli sensazionali sul processo.

Jim Carrey racconta alcuni assurdi retroscena su Il Grinch - Negli ultimi anni, Jim Carrey ha dichiarato che tornerebbe volentieri a interpretare il Grinch, ma solo a determinate condizioni.